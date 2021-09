Zlatan: 'En el fondo, creo que soy el mejor jugador del mundo'

El delantero sueco del Milán, Zlatan Ibrahimovic, no se puso a la altura de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que son considerados dos de los mejores jugadores de la historia, ya que incluso se autodenominó como "el mejor jugador del mundo".

"Si estás hablando de cualidades intrínsecas, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos... Sí, no gané la Champions", sin embargo, mencionó que tampoco "estoy obsesionado con eso porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individuo te sigue. No puede ser bueno si el colectivo no es bueno", comentó Zlatan para France Football.

Por otra parte, mencionó que el estar nominado al Balón de Oro no es una situación que extrañe, ya que incluso el propio premio lo extraña, pese a no estar nominado en los últimos años, "¿Si extraño el Balón de Oro? ¡No, es el Balón de Oro el que me extraña. En el fondo, creo que soy el mejor jugador del mundo", comentó Zlatan.

Para finalizar, el delantero del Milán de 39 años de edad, mencionó que es difícil hacer comparaciones entre jugadores, "No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí. Todos han jugado en su generación, con diferentes compañeros... es difícil comparar. Creo que todo el mundo tiene su historia y debe afrontarla", finalizó Ibrahimovic.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER UNITED: LÍDER DE LA PREMIER TRAS VENCER AL NEWCASTLE CON DOBLETE DE CR7