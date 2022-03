Zlatan Ibrahimovic: 'El Balón de Oro es un premio político; quieren a Míster perfecto'

A Zlatan Ibrahimovic no le preocupa la falta de un Balón de Oro en sus vitrinas personales y aseguró que la distinción que entrega la revista France Football se trata de un premio político que se le niega a los jugadores que dicen lo que piensan.

"¿El Balón de Oro? Estos son premios políticos. Quieren a 'Míster perfecto'. Si hablas y dices lo que piensas no los puedes conseguir. Es fácil dárselo a quien sea 'Míster agradable'. No me cambia nada a mí, no me hace ni mejor ni peor", declaró Zlatan en una entrevista para el diario alemán Bild.

A sus 40 años, el delantero del Milan no piensa en el retiro y fiel a su estilo respondió que dejará las canchas hasta que llegue alguien mejor que él.

"Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que sigo jugando. No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa", comentó.

"Tengo miedo al final de mi carrera. No podré jugar los 90 minutos, estoy haciéndome mayor. Pero todavía estoy en buena forma, así que aprovechen para verme en el campo mientras puedan porque no volverán a ver algo así", continuó.

