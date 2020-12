Zlatan Ibrahimovic: 'Yo soy Papá Noel, soy yo quien trae regalos a mis 27 hijos'

Ni en las festividades de fin de año Zlatan Ibrahimovic deja de ser Zlatan Ibrahimovic. Después de un regreso exitoso al Milan, el delantero sueco dice sentirse como 'el padre' de en su mayoría jóvenes compañeros rossoneri, a los que esta Navidad, así como a sus dos hijos de verdad, se vio con la responsabilidad de pasar como Santa Claus para premiar el buen rendimiento dentro de la cancha.

“Para (de Navidad) mí nunca pido nada. Yo soy Papá Noel, soy yo quien trae regalos a mis 27 hijos: dos están en Suecia y los otros 25 en Milanello", comenzaba fiel a su estilo el ariete de 39 años en una entrevista a ‘SportWeek’.

"Este año tenemos muchas felicitaciones, por lo que hemos hecho y por lo que estamos haciendo. Hemos perdido muy pocos partidos. No sé si es gracias a mí, pero hice algo. Cuando llegué el pasado mes de enero, el Milan era duodécimo. Y ya habían escrito el final, ya habían juzgado antes de ver los resultados. En cambio llegamos a lo más alto, estamos demostrando ser parte de la cima y ahora tenemos que seguir así", detalló en cuanto a lo futbolístico.

Sin embargo, Ibra no es Ibra las 24 horas, pues si bien acepta ponerse al frente en todo, cuando llega a casa sus pequeños son lo más importante.

“Soy egocéntrico, si no me hubiera puesto al frente de todo no estaría aquí. Solo hay una Ibra, ¿no? Yo. Pero en mi vida, fuera del campamento, ahora mis hijos están antes que yo. Maximilian y Vincent son lo primero, por supuesto. Y mi cuenta bancaria, no es broma”, sentenció el sueco.