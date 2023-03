Zlatko Dalic 'explotó' contra los premios The Best: "Estoy decepcionado de FIFA" y es que el estratega de la selección de Croacia consideró que el máximo organismo del futbol mundial ignoró totalmente a su equipo, pese a ser una de las sensaciones durante Qatar 2022. Es por eso por lo que decidió no participar en la premiación.

“Estoy decepcionado con la actitud de la FIFA con la selección croata. Considero que, basándonos en todo lo que hemos conseguido, merecemos más respeto del órgano de gobierno del fútbol mundial del que hemos recibido. Somos el único equipo que hemos estado entre los cuatro mejores en el ciclo entre el Mundial y esta Liga de Naciones.

Ocupamos portadas a nivel mundial ganando al mejor equipo del mundo, Brasil y, junto a Francia, somos el único equipo que hemos ganado dos medallas en los últimos dos Mundiales. Este año, hemos ganado a Francia en París, a Dinamarca en Copenhague y además, eliminamos a Brasil y Bélgica del Mundial. En los 23 partidos que hemos jugado desde la Eurocopa 2020, solo hemos perdido en dos ocasiones”, señaló el estratega

Asi mismo, arremetió contra la FIFA por no considerar a más croatas, pues del premio que ganó Lionel Messi, solo Luka Modric estuvo considerado: “Después de todo eso, mira la lista de los 14 jugadores al The Best a mejor jugador. Aparte de Luka Modric, ¿dónde están los demás jugadores croatas?”, finalizó.

