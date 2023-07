Alexis Vega sobre el partido contra Kansas de Leagues Cup: "Es un partido de matar o morir"

Chivas ‘se juega la vida’ en la Leagues Cup. Tras haber perdido en su partido de debut, el Rebaño Sagrado está obligado a ganar su próximo compromiso ante Kansas City, partido que definirá quién accede a la siguiente ronda y Alexis Vega aseguró que su equipo buscará a toda costa quedarse con el boleto.

“Ahora es Kansas, un partido que es matar o morir, vamos a estar los dos equipos creo que muy cerrados, cuando tengamos la oportunidad de atacar y proponer lo vamos a hacer de la mejor manera. Tenemos que estar 100 por ciento concentrados los minutos que se jueguen y trataremos de marcar primero”, dijo en conferencia de prensa.

De los errores se aprende y el conjunto rojiblanco sabe bien que no deben repetir lo que hicieron frente a Cincinnati, encuentro en el que desde la perspectiva del delantero tapatío, entraron sin presionar y eso les cobró factura en el resultado, por lo ahora pulieron detalles para evitar otro tropiezo.

“Hemos estudiado bastante bien a Kansas, somos muy parecidos. Los errores y detalles van a marcar la diferencia en el partido. Contra Cincinnati los primeros 15 minutos entramos muy pasivos, no presionamos correctamente y nos hicieron daño, jugar con uno menos te marca pero siempre dimos todo”, apuntó.

Chivas va con la encomienda de hacer un partido prácticamente perfecto, en el que no estarán esperando a que les hagan gol, sino que llegarán a proponer su propio ritmo de juego para poder superar esta primera fase eliminatoria.

“Fue un golpe bastante duro para nosotros, aquí no te puedes equivocar, no puedes entrar dormido porque te marcan diferencia en cualquier momento. Tenemos que hacer un partido redondo, no debemos esperar a que nos hagan gol para poder reaccionar; tenemos que proponer, ser contundentes, trataremos de que el partido se incline hacia nosotros”, dijo.

