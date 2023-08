Entrenadores de equipos de la Liga MX se quejan por logística y arbitraje en la Leagues Cup

Han alzado la voz. La Leagues Cup no ha sido un torneo muy agradable para la Liga MX, ya que varios entrenadores se han quejado del arbitraje localista y que la organización no ha sido la adecuada para una competición de este nivel.

En esta primera edición, que junta los 18 equipos de la Liga MX y a los 29 de la MLS, varios directores técnicos de la liga mexicana no han estado muy satisfechos con la experiencia que han vivido. El primero en alzar la voz fue Miguel Herrera, el cual comentó que "Si un tipo (árbitro) en un partido marca una cosa y otro en otro partido marca otra cosa, dices bueno, tienen diferentes formas de juzgar la jugada, pero es el mismo tipo, en el mismo partido juzgando dos pelotas de la misma forma y diferente. Ahí te da para que digas, este no viene para pitar derecho, no viene a pitar un partido con la consciencia de que hay dos equipos que vienen a disputar un torneo importante".

A este malestar se le unieron más tarde Veljko Paunović y André Jardine. El estratega del Guadalajara se quejó de las instalaciones donde entrenaban, ya que sentían que no tenían privacidad: “Estás expuesto en preparar, cualquier entrenamiento está condicionado porque estás observado. Son factores que influyen”.

Por su parte, el director técnico del América señaló que hubo un gol más que dudoso que no fue revisado: “Vimos un gol que fue dudoso, pido que estemos muy atentos, un partido como este, de eliminatoria, hay que estar muy atentos, el VAR muy concentrado, puede influir en el vencedor, en el resultado, espero que los criterios, en el futuro, sean más justos”.

El caso más reciente fue el de Fernando Ortíz, el cual expuso su molestia de que los partidos se realicen en pastos sintéticos: “Yo hace más de 15 días donde yo estoy jugando y entrenando en un campo sintético y eso, quieras o no, a la larga influye bastante. No solamente lo que sucedió con Germán (fractura del pie izquierdo) y no solamente lo que vos me estás preguntando con respecto al juego”.

