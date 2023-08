Jorge Valdano sobre Lionel Messi: "Está agitando a la MLS, nos deja a todos con la boca abierta"

Lionel Messi, quien ganó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Argentina, llegó a la MLS para jugar con el Inter Miami tras su paso por el Paris Saint-Germain, debutando en la Leagues Cup nada más y nada menos que ante Cruz Azul.

El movimiento de Messi a la Major League Soccer sorprendió a todo el mundo dentro y fuera del futbol, específicamente a su compatriota y también campeón del mundo Jorge Valdano quien, comentó en una entrevista en Paraguay, el impacto del astro argentino en el futbol de todo el continente.

"Efectivamente está agitando el fútbol americano, lo que hace un jugador de esa categoría es hacer girar la cabeza de todos los amantes del fútbol hacia el lugar en el que está. Y si además mete más de un gol por partido y da auténticas exhibiciones, nos deja a todos con la boca abierta", aseveró Valdano.

Así mismo Valdano aseguró que el argentino no piensa en el retiro como destino cerca y comentó que es muy probable que siga hasta la Copa del Mundo del 2026: "Pensamos que lo que ocurrió en Qatar solo necesitaba al final la palabra 'the end', como en las películas, pero no. Parece que quiere seguir hacia adelante", apuntó.

Messi ha disputado cuatro partidos de la Leagues Cup, tres completos y uno de cambio, marcando siete tantos, tres dobletes y el gol en solitario que significó la victoria del Inter Miami en su debut ante la Máquina Celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿INDIRECTA A MBAPPÉ? AL-KHELAÏFI MANDA CONTUNDENTE MENSAJE EN PRESENTACIÓN DE GONÇALO RAMOS