Leagues Cup: Resumen y goles de los partidos del 31 de julio de 2023

Este lunes terminó la Fase de Grupos de la Leagues Cup, América, Chivas, Puebla y Toluca tuvieron sus últimos encuentros de cara a la Fase de Dieciseisavos de Final, siendo Toluca y Puebla los únicos en conseguir una victoria.

América, de los cuatro, fue el único que, a pesar de la derrota, consiguió su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

América vs Columbus Crew

El cuadro de Coapa comenzó ganando el encuentro ante el Columbus Crew, gracias a un gol de Kevin Álvarez, luego del empate del 'Cucho' Hernández los dirigidos por André Jardine no tuvieron respuesta y se terminaron comiendo cuatro goles del equipo de la MLS, a pesar de la derrota las Águilas del América consiguieron avanzar, como segundos, a la siguiente ronda.

Puebla vs Chicago Fire

El equipo de la Franja necesitaba golear al Chicago Fire para avanzar a los Dieciseisavos de Final, el equipo de la Liga MX empezó ganando el partido, se quedó con un jugador menos, empataron el encuentro y llegaron a los penales, donde ganaron, pero no consiguieron llegar a la siguiente ronda.

Chivas vs Sporting Kansas City

El rebaño solo necesitaba ganar en 90 minutos, así fuera solo por un gol, mismo que anotó el Sporting Kansas City y con el cual eliminó al equipo tapatío, mismo que no consiguió sumar ni un solo punto en la Leagues Cup, algo que solo lograron los Xolos de Tijuana, Necaxa y Atlético de San Luis.

Toluca vs Colorado Rapids

Los Diablos Rojos de Toluca avanzaban a los Dieciseisavos de Final con un empate, sin embargo el equipo de Ignacio Ambriz aplastaron al conjunto de Colorado con cuatro goles, los mexiquenses se despegaron con dos goles en el agregado para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Los Dieciseisavos de Final comenzarán el próximo martes, con el encuentro entre el Inter Miami y el Orlando City, al igual que el LAFC vs Juárez, Mazatlán vs FC Dallas y Pachuca vs Dynamo.

