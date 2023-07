Paunovic previo al duelo ante Kansas City: "Para nosotros todos los partidos son una final"

Chivas enfrentará a Kansas City en un duelo decisivo, mismo que no podrá contar con la presencia de Alan Pulido, ya que el delantero fue expulsado en el juego contra Cincinnati, razón por la que Veljko Paunovic se enfoca únicamente en los jugadores que sí estará dentro del campo.

“(Alan Pulido) Es un jugador de nuestro rival que en este momento no tenemos que considerar porque no va a estar ahí, pero ellos tienen su plantilla de mucha experiencia y el que vaya a suplirlo nos puede también complicar la vida. No hay ninguna relajación”, dijo en conferencia de prensa.

En su regreso a las canchas con el Kansas City, Pulido demostró que está en su mejor nivel. Al momento es uno de los cinco mejores goleadores de la Major Legue Soccer, pero a pesar de que no dispondrán de su goleador estrella, ‘Pauno’ está lejos de demeritar a sus próximos rivales a sabiendas de que cualquier jugador les puede poner en apuros.

“Para nosotros cualquier partido es una final, independientemente de que lleve ese título o no, nosotros siempre jugamos así. Cuando estamos al 100 por 100 con la mente enfocada, sea quien sea nuestro rival, nosotros somos un equipo fuerte”, expresó.

Ambos conjuntos van por el mismo objetivo: ganar y más allá de que Paunovic esté al tanto de las fortalezas de los de Kansas, está atento a sacar el máximo rendimiento de su plantilla para poder acceder a la siguiente fase.

“Kansas creo que van a tener una propuesta de ganar, de marcar rápido y primero, pero me ocupo de las fortalezas que tenemos como equipo, las capacidades que tenemos, que prevalezcan y que nos traigan la victoria que buscamos todos”, explicó.

