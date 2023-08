'Tano' Ortiz sobre partido por el tercer lugar de la Leagues Cup: 'No era necesario'

Rayados no tenía el suficiente interés por jugar el encuentro por el tercer lugar de la Leagues Cup, enfrentamiento en el cual cayó 3-0 contra el Philadephia Union.

Para iniciar el encuentro, Fernando Ortiz, técnico del Monterrey, alineó un 11 titular lleno de juveniles y futbolistas suplentes.

'Tano' Ortiz piensa que este encuentro era innecesario; sin embargo, había que jugarlo porque las reglas así estaban desde antes del torneo.

"Son las reglas del juego, que se dispuso antes de que iniciara. En mi opinión no era necesario por muchas cosas, esto es así, hay que aceptarlo. Quizás no es el marcador que pretendíamos, pero yo me voy satisfecho con las actuaciones de mis jugadores", señaló en conferencia de prensa luego de la derrota.

El estratega de la Pandilla también afirmó que el primer tiempo de sus dirigidos no refleja lo que él busca en su funcionamiento, lo cual mejoró en la segunda mitad, pero ya no alcanzó para revertir el marcador a tiempo.

"El primer tiempo no me gustó, no es el equipo que pretendo, no importa los nombres que estén dentro del acampo. El segundo sí, es el Monterrey que quiero como equipo", contó.

