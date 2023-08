'Tata' Martino se rinde ante Leo Messi: 'Hoy volvió a ser un jugador determinante'

Lionel Messi sigue imparable. El delantero argentino anotó un nuevo doblete para llevar al Inter Miami a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Tras ducha actuación, Gerardo ‘Tata’ Martino no dudo en elogiar al jugador.

Inter Miami remontó una diferencia de dos goles para poder eliminar a Dallas FC y seguir avanzando en el nuevo torneo. Al término del partido Martino aseguró que Messi sigue siendo el jugador que aparece en momentos importantes.

“Estas preguntas siempre suelen pasar en los lugares donde él esté. Alguien podría apostar lo que hubiese sido de Barcelona sin Messi, lo que hubiese sido de la selección argentina sin Messi, o en cada uno de los lugares donde él le ha tocado estar. Afortunadamente nosotros lo tenemos y hoy volvió a ser un jugador tremendamente determinante en el partido"

Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre al minuto 85 para emparejar y mandar a penales el partido. A pesar de que ya es el segundo gol a balón parado, Gerardo Martino espera no depender de que el delantero tenga que cobrar el tiro libre para poder avanzar.

“Un tiro libre normalmente no es algo que te parezca que va a ser en el 90% de las opciones gol, cuando lo tiene él es al revés. Uno cree que el 10% no va a ser gol, el resto sí. Entonces nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo, jugando mejor y obviamente no dando tantas concesiones".

