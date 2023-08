El pasado martes Rayados de Monterrey eliminó, por la mínima, a los Tigres de la UANL en el primer Clásico Regio en Estados Unidos después de 13 años de ausencia, pero no todo es felicidad en el campamento regiomontano.

El Director Deportivo del cuadro blanquiazul, Antonio "Tato" Noriega, compareció ante los medios luego de la victoria de su equipo para criticar la mala organización y el 'mal trato' que los equipos mexicanos han recibido, específicamente, con el tema de los viajes que han tenido que hacer en esta Leagues Cup.

Tato critica la Leagues Cup. pic.twitter.com/Jg4dtT5ezg — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) August 9, 2023

"Estamos muy descontentos, muy desilusionados, muy preocupados, tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha de partido con todos los kilómetros que tenemos encima, ahora nosotros tenemos que ir hasta Los Ángeles, va a ser el quinto partido mientras que para el LAFC será el tercer juego, hace falta muchísima organización, hace falta ser equitativos", comentó

Así mismo Noriega, quien estaba visiblemente molestó por al recalendarización de su encuentro ante el equipo de Carlos Vela, comentó que la organización ha sido injusta, no solo con Rayados, sino con todos los equipos de la Liga MX.

"No quiero hablar de más, si avanzáramos después de Los Ángeles, estoy seguro de que vamos a ir al otro lado del país, específicamente, en este torneo, ha estado muy disparejo y no estoy hablando solo de Monterrey estoy hablando por todos los equipos mexicanos, que han sufrido diversos contratiempos producto de la injusticia, hay mucho por mejorar y ojalá lo hagan porque no está nada bien", finalizó.

Rayados ha jugado en sedes cómo Utah, Seattle, Oregon, Texas y ahora viajarán a Los Ángeles siendo, junto a los Tigres, los dos equipos que más kilómetros recorridos tienen en la Leagues Cup.

