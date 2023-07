Turco Mohamed reconoce que Pumas dio un gran partido ante DC United

Antonio Mohamed reconoció que Pumas mostró un gran desempeño tanto individualmente, como colectivamente para poder sacar la victoria por 3-0 ante el DC United y asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup.

"Gran partido, levantamos individualmente y colectivamente; el equipo hizo un gran partido. Sabíamos que no había mañana y realmente el equipo se comportó a la altura. A mí me parece que no es tanto el cambio de dibujo, sino que también nosotros hoy levantamos el nivel individual.

"Creo que el equipo está capacitado para jugar con cuatro, con cinco, con tres volantes, con dos, con un centro delantero, con extremo, estamos trabajando de esa manera, a veces no sale otras veces sí, pero hoy estábamos convencidos que era de esa manera, así que el equipo hoy hizo un gran partido", destacó el director técnico universitario.

Cabe destacar que con este resultado el equipo auriazul se estará midiendo en la siguiente ronda a Tijuana o a Querétaro. A pesar de que ambos son equipos de la Liga MX, Mohamed tiene claro que esto no hará más sencillo el partido.

"Nosotros jugamos hace un mes atrás con Tijuana, nos conocemos bastante, con Querétaro también los conocemos y nos conocen, así que el que nos tenga que tocar, nos toca, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier rival. Sí es diferente a un equipo de MLS porque no va a tener su cancha y su afición, así que va a ser un gran encuentro con el con el que toque".

Finalmente, el director técnico argentino destacó el comportamiento por parte de la afición de Pumas, ya que los hicieron sentir como locales y esperan que siga siendo así si se mantienen jugando en esta plaza: "Nos sentíamos locales, nos sentimos muy a gusto y ojalá que nos toque jugar aquí nuevamente en la semana, seguramente nos va a tocar aquí, así que estamos contentos y hoy nos sentimos locales".

