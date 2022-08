Carlos Vela sobre Gareth Bale: "Quiere ser feliz y con el Real Madrid no lo estaba"

El delantero mexicano, Carlos Vela habló sobre las verdaderas razones por las que el galés decidió emigrar del futbol europeo para militar en la MLS con LAFC.

"No jugó mucho la última temporada o dos, estaba buscando un lugar donde pudiera ser feliz, pudiera ser él mismo y le pudiéramos ayudar a ser lo mejor posible. Buscaba eso porque seguro tenía más opciones de seguir en Europa, volver a Inglaterra o a Gales, pero decide Los Angeles porque quiere ser feliz. Es el lugar adecuado si quieres ser feliz y poder anotar goles y esperemos ganar un campeonato".", declaró Vela en entrevista al portal de la MLS.

De igual manera, el quintanarroense mencionó que a su parecer, Bale no estaba feliz con los Merengues ya que no tenía minutos en el terreno de juego.

"No estoy dentro de su cabeza, pero me parece que no estaba feliz sin jugar en Madrid. Vio Los Angeles, lo bien que se vive aquí, el clima, la familia lo puede disfrutar. Tomó una decisión por su vida y su carrera y lo va a disfrutar", agregó.

