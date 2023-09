Alan Pulido revela por qué eligió quedarse en Sporting Kansas en lugar de regresar a Chivas

Hace unos días, Sporting Kansas City, equipo de la Major League Soccer, hizo oficial la renovación del delantero mexicano Alan Pulido hasta el 2026. Tras este nuevo acuerdo, los rumores sobre el posible regreso de Pulido a Chivas se han esfumado.

Tras haber firmado una extensión de contrato con el equipo de la MLS, Pulido reveló que sí hubo interés del Rebaño por él, sin embargo, prefirió firmar nuevamente con el Sporting, pues aseguró que el equipo lo trató muy bien durante su lesión, algo que él valoró mucho en lo personal.

"Sí, hubo intereses de otros equipos mexicanos, no había tenido una oferta de Sporting, hablé con mi representante y mi primer idea era renovar porque me dieron el apoyo cuando se necesitó, me dieron la confianza, me sentí muy valorado, después de mi lesión me apoyaron en los momentos difíciles", comentó en una entrevista para TUDN.

Asimismo, Alan aseguró que aunque no se dio su regreso a Chivas durante este mercado de fichajes, espera en algún momento volver a vestir la playera rojiblanca.

"Mi representante me comentó que hubo pláticas muy avanzadas, pero no se logró nada, agradecerles por el amor, el cariño, siempre les voy a desear lo mejor, no deja de ser el equipo de mis amores y ojalá en el futuro se pueda dar el regreso y si no voy a ser un aficionado más apoyando en Chivas", expresó.

Por último, el artillero señaló que aún tiene la esperanza de volver a la Selección Mexicana, sin embargo, se mantiene enfocado en la temporada actual de la MLS.

"Sí, claro. Nunca he cerrado las puertas a la Selección, va a ser un privilegio y orgullo vestir la camiseta, pero me enfoco en mí, hacerlo de la mejor manera con el equipo y haciendo las cosas bien, puede haber un llamado, la realidad es que estoy muy contento de todo lo logrado después de una cirugía complicada y regresar. Me siento fuerte, me siento en mi mejor momento y seguir buscándolo más, trabajando lo que tenga que trabajar para seguir ayudando a mi equipo a ganar partidos", sentenció Pulido.

