'Aris' Hernández sobre festejos de Henry Martín contra Chivas: "Yo lo hubiera agarrado del cuello"

Previo al Clásico Nacional de este fin de semana, Edwin Hernández, exfutbolista de las Chivas, reprobó los festejos que Henry Martín ha hecho en el Estadio Akron como jugador del América.

En el partido entre las Águilas y El Rebaño del Clausura 2023, el cual ganaron los de Coapa 2-4 en el Akron, Henry Martín festejó uno de los goles al estilo de Cuauhtémoc Blanco, en el cual simuló que se orinaba en la portería que anotó. Ante esto, 'Aris' señaló que es una falta de respeto grave para el equipo rival.

"Esa sí es una falta de respeto grave, creo que tenía que haber sido expulsado. Esas cosas creo que ya están de más, porque en algún momento el pudo haber vestido la playera del Guadalajara. Por respeto a la afición, al club, a los televidentes, creo que no va, sobre todo de una persona como él. Es un gran jugador", dijo el defensor en una entrevista para ESPN.

Asimismo, el exjugador de las Chivas señaló que si él hubiera estado en el campo, habría agredido a Henry Martín, pues de acuerdo con él, esa es una forma de defender el escudo del Rebaño.

"Yo le pego. Si yo hubiera estado en ese momento voy y lo agarro del cuello, no sé, hubieran pasado otras cosas. A lo mejor se arma una revuelta, pero sí tenía que haber alguien que hubiera tenido los pantalones de ponerle un alto, porque esas cosas no se hacen. Ante todo hay que defender la playera que estás portando y sobre todo de local", expresó Hernández.

De igual forma, señaló que Henry Martín no tenía que haber festejado de esa forma y recordó cuando Cuauhtémoc Blanco celebró así. También señaló que un baile es una manera sana de festejar, pero no se puede pasar a más.

"Sí puedes bailar, yo no le veo nada de malo. Si me quieres faltar el respeto, dímelo a mí. Si a lo mejor se lo viste a Cuauhtémoc Blanco en ese momento, ya fue. Sabe que él lo hizo mal y estuvo mal, no tienes porque repetirlo. Más allá del futbol, los valores que tu tienes como persona lo echas perder con una obscenidad así", sentenció.

