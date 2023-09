¡Contundente! Edwin Hernández afirmó que Chivas no cuenta con líderes en el equipo

Edwin 'Aris' Hernández mencionó en entrevista para ESPN que las Chivas de Guadalajara no cuentan con algún líder dentro de su plantilla, pues nombres como Víctor 'Pocho' Guzmán y Érick Gutiérrez no han sido capaces de asumir este rol en el esquema de Veljko Paunovic.

“Ya trajeron a Víctor ‘Pocho’ Guzmán, que según esto era quien podía tomar ese rol, acaban de traer a Érick Gutiérrez, jugador con experiencia en Europa y no lo he visto. Trajeron a Antonio Briseño en su momento, no sé, es muy difícil portar la playera del Guadalajara. Dentro de la cancha es donde realmente tienes que sobresalir", comentó el defensa mexicano.

Hernández destacó que hoy en día haca falta un líder en el equipo desde 2017, pues desde ese momento salieron muchos jugadores que eran los capitanes del club tapatío que sentían los colores, algo que hoy en día con la nueva camada de jugadores no ocurre.

"A mí me tocó cuando el equipo estaba por descender, el equipo no pasaba por buenas cosas. Portar la playera del Guadalajara o de un equipo grande es totalmente diferente. Tú sabes, te tienes que comprometer al portar estos colores, sobre todo de Chivas", mencionó.

Además, de acuerdo con el campeón con Chivas en el Clausura 2017, el jugador que debe de asumir el puesto de líder es Víctor Guzmán, sin embargo, mencionó que no lo ve como un futbolista titular en el actual torneo.

“El 'Pocho’ Guzmán viene trotando desde la primera jornada, y jugar así ya no se puede, es imposible. Siete jugadores están en muy mal momento y si la mayoría de jugadores están mal, pues el equipo nunca va a funcionar”, finalizó.

