Alan Pulido ve triunfando a la Chofis López en la MLS

Alan Pulido, actual jugador del Sporting de Kansas City de la MLS, afirmó que Eduardo 'Chofis' López tiene la calidad para brillar en el futbol de los Estados Unidos.

"Se ha hablado mucho de todas las controversias que tuvo, pero sinceramente sé que es un gran jugador, le ha faltado consejos buenos, gente que está cercana a él que lo orienten de buena manera", comentó Pulido en entrevista con ESPN.

Alan mencionó que esta es una gran oportunidad para Chofis y que no la puede desaprovechar porque no sabe cuántas más se le puedan presentar.

"Él sabe que es una oportunidad muy importante el hecho de venir a la MLS a San José (Earthquakes) con Matías (Almeyda), lo bueno de allí es que Matías lo conoce, sabe lo que puede dar él", agregó Alan.

"Acá (Estados Unidos) la vida es muy tranquila, es diferente a México, eso va a cambiar la perspectiva de él (López). Hay pocos futbolistas que tienen su calidad, pero solo es cuestión de que él quiera", concluyó Pulido.

PULIDO LAMENTÓ LA LESIÓN DE RAÚL JIMÉNEZ, PERO BUSCA PELEAR POR UN LUGAR EN LA SELECCIÓN MEXICANA

Alan Pulido lamentó la fractura craneal que sufrió Raúl Jiménez, pero espera que pronto vuelva a las canchas y pelear con él por un lugar en la Selección Mexicana.

"Es una baja muy importante porque Raúl Jiménez estaba en un gran momento, estaba pasando por su mejor versión y fue una tragedia para todo futbolista y más para todo mexicano; él era el delantero de la Selección", mencionó Pulido.

"Yo lo conozco y sé que tiene la mentalidad ganadora y sé que pronto estará otra vez en el Tri demostrando su máximo nivel", agregó.

Si bien Alan busca una oportunidad con la Selección Mexicana espera que no se dé por el simple hecho de que Raúl no puede jugar futbol por su lesión.

"Si bien no suplirlo, no tapando lo que es (Raúl Jiménez), pero si me toca la oportunidad y me dan la confianza trataré de aprovecharla con lo mejor de mí y obviamente para el bien de México y de mi equipo, pero sin duda Raúl es una gran ausencia para la Selección", comentó Alan.