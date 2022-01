Andrés Guardado: 'Aclaró' burla a agresión de Joan Jordán

Andrés Guardado se dejó llevar por la euforia de haber obtenido la clasificación con el Real Betis a los Cuartos de Final de la Copa del Rey luego de eliminar al Sevilla y festejar simulando recibir un golpe en la cabeza; como le sucedió a Joan Jordán al ser impactado por un objeto lanzado desde la tribuna del Estadio Benito Villamarín.

Como era de esperarse, la acción realizada por parte del futbolista mexicano no ha sido nada bien recibida en redes sociales; siendo un 'blanco' de fuertes críticas.

Ante este panorama, el Principito intentó justificarse desde sus redes sociales, asegurando que si supiera que Jordan se encontrara realmente afectado jamás hubiera realizado un gesto así, a la espera de que el contexto de la situación sobre lo sucedido algún día salga a la luz.

"Para aclarar el video que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada aunque totalmente entendible por el contexto. Por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordán, que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de futbol y que es lamentable y una vergüenza", indicó Guardado desde su cuenta de Instagram junto a una foto del equipo festejando la victoria.

"Créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal, jamás lo haría. Dicho lo anterior, en lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo, que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del futbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso", apuntó el mexicano.

