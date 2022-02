Andrés Guardado: Directiva de Betis quiere al mexicano el mayor tiempo posible en el club

Andrés Guardado tiene las puertas abiertas en el Real Betis Balompié. El mexicano es líder en el vestuario pero además un jugador muy importante tanto dentro como fuera del campo y, en club verdiblanco quieren tenerlo por mucho tiempo, incluso cuando decida colgar las botas. Así lo confirmó Antonio Cordón, Director Deportivo del Betis, en una entrevista con RÉCORD desde el Benito Villamarín en la previa del Derbi sevillano del próximo domingo.

“Una de las partes importantes de nuestro club es hacer grupo y Andrés Guardado lo hace. El Betis no puede perder el valor de hacer grupo, nunca. Cuando una persona hace grupo tenemos que procurar tenerla el máximo posible y esperemos que siga Andrés aquí muchos años. Que no me oiga Andrés, pero no solamente a nivel de fútbol, porque creo que es una que puede seguir aportando muchas cosas al Real Betis por muchos años”, explicó Antonio Cordón.

El Betis vive actualmente su mejor momento ya que es el único equipo español con vida en las tres competiciones: Liga, Copa del Rey y Europa League y el centrocampista mexicano ha sido parte fundamental del éxito del conjunto de Manuel Pellegrini. Guardado firmará una temporada más con el conjunto sevillano gracias a su excelente rendimiento en los últimos meses: “Andrés lo está mereciendo, es uno de los jugadores que más está jugando con mucha regularidad y muchos minutos, solo basta mirar las estadísticas”, dijo Cordón.

Cordón elogió a Guardado destacando que son muy pocos los jugadores que logran jugar cuatro Mundiales y son muchos menos los que lo hacen con el brazalete de capitán. “Hay muy pocos jugadores con cuatro Mundiales y que hayan sido capitanes menos. Eso te define lo que es Andrés Guardado. Es un jugador muy importante para nosotros, un líder”.

Elogiado en los últimos días por la prensa española debido a sus grandes actuaciones, Andrés Guardado buscará hacer historia con el Betis. El capitán del TRI ha visto participación en 1468 minutos en todas las competiciones y se enfrenta a partir de este domingo a duelos muy importantes con su equipo comenzando con el Gran Derbi, una de las citas más esperadas y donde buscarán acercarse a la segunda posición de la tabla, misma que ocupa el Sevilla con tan sólo cinco puntos de diferencia. Se medirá al Rayo Vallecano en las semifinales de la Copa del Rey y al Eintracht Frankfurt en los octavos de final de la Europa League.

