Andrés Guardado: Se perderá otro partido de LaLiga por no estar inscrito

A pesar de ser uno de los jugadores más importantes en el plantel del Betis, Andrés Guardado se perderá otro partido debido a que no ha sido inscrito en LaLiga junto con otros seis compañeros.

En conferencia de prensa, Manuel Pellegrini confirmó que el Principito no estará ni en la banca ante el Mallorca de Javier Aguirre. El estratega español evitó entrar en detalles, ya que mencionó que no es el adecuado para hablar del tema.

"Es un tema que no lo puedo responder yo. Tendría que preguntarle a gente encargada de ese tema para ver en qué situación va. Para este partido contra Mallorca vamos a tener los mismos jugadores del anterior, más adelante no lo sé", declaró en conferencia de prensa.

Luiz Felipe, Luiz Henrique, Claudio Bravo, Joaquín, Camarasa y Willian José son los otros jugadores que no han podido sumar minutos en la presente temporada del campeonato español.

Asimismo, Pellegrini aseguró que se mantiene en constante comunicación con los futbolistas para evitar que entren en desesperación, pues es consciente de que el mercado se cierra en un par de semanas.

"Estoy siempre conversando con ellos y por supuesto es una situación incómoda, no solamente por no poder participar sino por no saber también el futuro, que se cierra la próxima semana", agregó.

