Santiago Giménez es por hoy uno de los delanteros mejor cotizados en el mercado europeo, el mexicano suma 18 anotaciones en su primera temporada con el Feyenoord y su nombre comienza a hacer ruido en clubes muy relevantes del Viejo Continente.

EL TÉCNICO DEL FEYENOORD CONFÍA EN QUE SANTI PERMENECERÁ EN EL EQUIPO

“Siempre hay clubes que son tan grandes que no puedes imaginar que un jugador querría jugar en otro lado, pero he dicho antes que Santi no vino aquí por el dinero, podría haber ganado mucho más en México. Tiene algo en la cabeza que quiere, así que eso es muy positivo. Confiemos en que puede soportar el dinero y que mira puramente lo que es mejor para su desarrollo como futbolista. Feyenoord tiene buenas posibilidades de quedarse con él", dijo Arne Slot a Today Inside.

Benfica, Manchester United y el Newcastle, entre otros, han sido mencionados como posibles destinos para el atacante. Sin embargo, su entrenador que que puede desarrollarse todavía más antes de partir. Las sumas monetarias ciertamente serán mejores de lo que pueda ofrecer su actual club.

“Lo más importante que ha desarrollado en el Feyenoord es su forma física. Ya mostró las cualidades que tenía al inicio de la temporada en México; ahora se ha puesto más en forma y, por lo tanto, la forma de jugar, como los que queremos, puede durar noventa minutos. Como resultado, ahora suele ser titular y tiene un partido completo para demostrar sus cualidades", aseveró el técnico.

Apenas en diciembre pasado, Slot no veía en el Bebote a un futbolista que pudiese darle más de 30 minutos sobre la cancha, sin embargo, su nivel y estado físico han progresado bastante.

