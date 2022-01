Betis: Mauricio Reygadas, juvenil mexicano, estará a prueba con los béticos una semana

El mexicoamericano Mauricio Reygadas de 16 años comenzó una semana de prueba con el Betis para buscar un posible fichaje con el equipo en donde militan Andrés Guardado y Diego Lainez.

Reygadas ha jugado en el futbol de Gibraltar con el Mons Calpe en donde fue dirigido por César Vega, campeón del mundo Sub 17 con la Selección Mexicana como auxiliar técnico de Chucho Ramírez, quien lo recomendó con visores del cuadro bético para realizar pruebas.

"Sería increíble. Claro, eso es algo que pienso casi todos los días como todos los fanáticos del futbol, especialmente con dos personas que han visto mientras creces, juegas futbol de niño y los ves jugando, les echas porras por el televisor, sería increíble", comentó Reygadas en entrevista para TUDN.

Sí estoy nervioso porque Betis es un club muy respetado en España, pero sé que la voy a romper, le voy a echar todo mi esfuerzo", continuó.

Nacido en Miami, toda la familia de Reygadas son mexicanos, por lo que tiene claro su preferencia por jugar con la Selección Nacional de México.

"Yo diría que, aunque viví siempre en Estados Unidos, me críe en una casa mexicana, entonces cuando estoy en mi casa no estoy en Estados Unidos, estoy en México. Todas mis enseñanzas son mexicanas, mis gustos también, entonces me iría por México. Me encantaría que me llamaran", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS GUARDADO: BETIS RENOVARÍA AL MEXICANO POR UN AÑO MÁS