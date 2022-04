Bryan Lozano, hermano del Chucky: 'No hay mexicano que no quiera irse a Europa'

Hirving Lozano ha tenido una carrera exitosa por Europa, por ello se convirtió en una inspiración para los mexicanos siendo uno de ellos su hermano menor, Bryan Lozano, quien ahora irá a probarse por un mes con el Galatasaray de Turquía luego de formar parte de las filas de Pumas.

Ante esta situación, el exjugador de Pumas Tabasco declaró en entrevista con ESPN que cualquier mexicano está dispuesto a jugar en Europa, pero que muchas veces no lo hacen por cosas externas a ellos.

"No hay jugador mexicano que se niegue a sacrificar algo por ir a competir con los mejores. Muchos no se han ido por cosas externas; un presidente del Celta dijo que a los mexicanos los cotizan caro y eso influye en que no se vayan.

Lo que impide es el precio, porque si le preguntas a un jugador mexicano si quiere ir a Europa, ninguno te va a decir que no, todos quieren el sueño, pero hay otras cosas que impiden que se vayan a Europa", aseguró.

Bryan Lozano es consciente del reto que es jugar en el Viejo Continente pues vio la adaptación que tuvo el Chucky cuando emigró al futbol de Países Bajos, sin embargo, aseguró que es lo que todos los futbolistas buscan en su carrera.

"No es fácil irte, implica muchas cosas, porque dejas tu casa, tu país, cuando mi hermano se fue a Holanda, ves lo complicado que es cambiarte de un país a otro, llega ese miedo. No sólo es ir a jugar, sino estar en otra cultura y otro idioma. Aún así, todos se quieren ir. El sueño es ir allá, a mí se me presenta de otra forma y voy a lograr mi sueño, cumplir las metas con esta oportunidad que tengo", sentenció.

