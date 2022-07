Bryan Lozano: 'Ser hermano de Chucky hará que vean al Santos de Guápiles'

Bryan Lozano, hermano del Chucky y nuevo jugador del Santos de Guápiles de Costa Rica, sabe que el hecho de que su hermano sea una figura no sólo del futbol mexicano sino del balompié mundial puede ayudar a acaparar reflectores no sólo a él en su nueva travesía en el futbol centroamericano, sino también a su nuevo club.

"Me motiva, la gente te voltea a ver y eso puede ayudarme, me motiva, ven al equipo y eso ayuda a todos en lo general. Sé que siempre estarán las comparaciones, que estará presente mi hermano. Hablo con él normal y nunca hablamos de futbol y que puedo trascender en el futbol. Él me motiva para dar lo mejor para demostrar que puedo trascender en el futbol", indicó el atacante en entrevista con TUDN.

"Le platiqué a mi hermano para ver que opinaba sobre mi nueva aventura, como veía esta oportunidad porque estuve mucho tiempo sin jugar, me dijo que lo tomara, que aprovechara. Le platiqué el proyecto y me motivo, me dijo que me esforzara al máximo y obtuviera los resultados que he estado buscando. Se al equipo le va bien, voltearán a ver el club", apuntó Bryan Mauricio.

El hermano de Hirving, acompañará al exdelantero del América, Morrison Palma, en busca de regularidad y oportunidades en Primera División, las cuales con Universidad Nacional no llegaron

