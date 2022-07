Hermano del Chucky a su llegada al futbol de Costa Rica: 'Nada que reprocharle a Pumas'

Bryan Lozano, delantero que no ha visto acción en casi un año, tendrá una nueva aventura en su carrera aunque lejos de la Liga MX y Pumas, como jugador del Santos de Guápiles de Costa Rica.

El hermano de Hirving, acompañará al exdelantero del América, Morrison Palma, en busca de regularidad y oportunidades en Primera División, las cuales con Universidad Nacional no llegaron, situación que con el tiempo el menor de los Lozano no reprocha.

“Estoy muy agradecido con Santos Guápiles por esta oportunidad para estar activo; voy contento y con la idea de ganarme un lugar, que no es fácil. La idea es hacer un buen torneo y ser campeones”, indicó Bryan Mauricio a ESPN.

“En Pumas aprendí de lo bueno y de lo malo; desgraciadamente no tuve la oportunidad, pero no hay nada que reprochar; aprendí y me hizo valorar las cosas; le agradezco a Pumas por tenerme y le deseo que puedan salir campeones; pero ahorita estoy en otra etapa de mi vida y quiero aprovecharla”, apuntó el atacante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO FLORES: ANOTÓ GOL EN LA DERROTA DEL ARSENAL SUB 21 ANTE EL WOKING FC