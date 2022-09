Capitán del Feyenoord se molestó con Giménez por cobrar penal en la Europa League: "Me desobedeció"

El mediocampista y capitán del Feyenoord de Países Bajos, Orkun Kökcü, salió molesto del encuentro que sostuvo el conjunto en la Europa League ante Lazio el jueves 8 de septiembre, pues reveló que Santiago Giménez quebrantó las reglas del vestidor.

El futbolista mexicano firmó los únicos dos tantos que obtuvo en conjunto de Rotérdam, uno al 69' por penalti y el segundo al 88' dentro del área chica rival.

"Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales)", comentó Kökcü a 'ESPN' Holanda cuando finalizó el encuentro.

Aanvoerder Orkun Kökcü baalt van Santiago Gimenez na 'penalty-incident' "Het ging mij om respect naar elkaar" #LAZFEY #UEL — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2022

El joven neerlandés de 21 años se dijo sumamente "desilusionado" con la falta de respeto del 'Bebote' para con el equipo, pues aseguró que nadie duda de su talento como goleador pero su acción rompe con la armonía.

"Nuestro delantero (Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema, pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros", sentenció.

Primer gol de Santi Giménez en la Europa League pic.twitter.com/PnsEJq2ckg — Wicho (@Wicho1916) September 8, 2022

