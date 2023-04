Carlos Vela confesó que no se encuentra en su mejor momento previo a la visita del LAFC a Vancouver en el marco de la Concacaf Liga de Campeones.

"No estoy contento dónde estoy ahora, tengo que ser mejor, lo he dicho antes, imagínate si conmigo no jugando bien estamos en una buena posición, lo que será cuando comience a jugar mejor, anotar más goles, crear más oportunidades", mencionó Vela.

Vela reconoció que el rival tiene cierta ventaja jugando en su casa, pues el terreno es de pasto artificial.

“Cuando juegas en pasto artificial, ellos tienen la ventaja, pero obviamente el pasado no juega mañana, es un partido nuevo, es una competencia nueva, y además son dos partidos, tenemos la oportunidad de sacar el resultado en el partido de Vuelta en casa", reconoció.

A pesar de no vivir su mejor momento, se declaró feliz con el desempeño del conjunto.

"Estoy muy orgulloso de mi equipo, y trabajando fuerte para intentar ser el mejor equipo, no es sobre lo que los otros piensan de nosotros, es la confianza en que yo tengo en mi equipo, en los jugadores, en el cuerpo técnico, y en lo que se ha trabajado en este club", mencionó.

