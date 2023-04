Será en los próximos días cuando Diego Cocca decida si convocará nuevamente a Javier Hernández a la Selección Mexicana, el estratega del Tri quiere esperar al fin de semana para ver el accionar del delantero para posteriormente habalr con él y saber cómo se encuentra física y mentalmente.

“Yo tengo que evaluar no solo al jugador por características sino tambien por el momento que está pasando y sobre todo por el tema de lesión; tengo que esperar al fin de semana para poder analizar, yo tengo comunicación con él y con muchos jugadores, yo quiero saber si está bien, quiero escucharlo, saber si está lesionado y lo hago con él como lo hago con todos”, afirmó el estratega argentino.

“He hablado con más de 45 jugadores que pueden ser seleccionados y cuando crea conveniente los vamos a convocar. Ahora hay que tomar la decisión de los tiempos y de cómo está cada jugador para ir a Estados Unidos y ganar y los que estén convocados vendrán de esa manera”, agregó.

El timonel es consciente que al ser uun partido fuera del calendario oficial de la FIFA, dependerán de la voluntad de los clubes que quieran ceder a sus jugadore spara este partido.



“Nosotros tenemos en consideración a todos los jugadores, estamos llegando, hay muchos en MLS y Europa, están todos con la posibilidad de representar al país y venir, pero al no ser Fecha FIFA hay clubes que no van a prestar a sus jugadores y tenemos que ver quienes si y quienes no, pero nosotros queremos armar un buen cuadro para poder afrontar este partido”, aseguró Cocca.

