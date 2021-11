Carlos Vela tras eliminación en MLS: 'El balance personal es negativo'

Después de ser goleados por el Colorado Rapids, el LAFC no logró clasificar a los playoffs de la MLS, por lo que para Carlos Vela, el balance final es negativo.

"El balance personal de la temporada es negativo. Soy una persona muy sincera y honesta. No me escondo en los momentos malos, este año no fue el esperado a nivel personal y colectivo. La gente y los compañeros esperaban más de mí. Uno se va molesto con la temporada, porque no estuve ahí, cuando el equipo me necesitó", mencionó en conferencia de presna.

A pesar de que el Bombardero termina contrato con el equipo angelino en diciembre, los objetivos no cambian, pues desea ganar títulos en la MLS.

“De los malos momentos hay que aprender y ver porque pasa esta mala temporada para cambiarlo”. El balance de @11carlosV y su temporada con @SomosLAFC.#LAFC pic.twitter.com/lKiBtj7gjA — MLS Español (@MLSes) November 8, 2021

"Como lo dije desde el primer día, vine a la MLS a ganar el título y no he podido hacerlo. Es algo que todavía tengo guardado. Seguiré trabajando, si es que continúo en este equipo y no voy a parar.

"En momentos malos es cuando más ganas de revancha y volver a una nueva temporada tienes", añadió.

Por diferentes lesiones, Vela solo disputó 1267 minutos, donde anotó cinco goles, cifras bajas comparadas a otras campañas.

