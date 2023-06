DT del Espanyol confía en que César Montes jugará en Segunda División de España

El director técnico del Espanyol, Luis García, habló claro sobre la situación de César Montes y el resto de jugadores de cara a la próxima campaña en donde estarán en la Segunda División de España.

El estratega de los Periquitos comentó de manera contundente que él y la directiva no permitirán la salida de los jugadores clave, pues el objetivo es volver a LaLiga el próximo año. Ante esto, el 'Cachorro' permanecería en el Espanyol para la siguiente campaña, pues se estableció como titular en la central esta temporada.

De igual forma, García declaró que el equipo tiene solidéz económica suficiente para mantener el mismo plantel en la segunda categoría de España y que este mercado de verano no será una ventana de salida.

"No me imagino un Espanyol con muchas bajas. Quiero mandar un mensaje claro y contundente. El Espanyol tiene múxulo económico para poder participar con esta plantilla en Segunda División. Para los representantes y los entornos de los jugadores, esto no va a ser un mercado", declaró el entrenador de los Periquitos en una entrevista para Mundo Deportivo.

También agregó que esto no será un "mercadillo" y que no cualquiera se va a poder llevar a sus jugadores. "No lo vamos a permitir", señaló García.

Por último, el estratega remarcó que los futbolistas tienen responsabilidades al firmas su contrato y que es su deber cumplirlos.

Jugadores como Montes, Sergi Dader y Joselu, han sido vinculados con otros equipos, sin embargo, existe la posibilidad de que se queden a disputar con el Espanyol el ascenso a LaLiga.

