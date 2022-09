Chaco Giménez: "No creo que haya otro mexicano con el presente de 'Santi' en Europa"

Christian 'Chaco' Giménez habló sobre su hijo Santiago Giménez, quien actualmente juega en el Feyenoord de los Países Bajos, en la Eredivisie.

Chaco afirmó que actualmente no existe jugador mexicano con mejor proyección en el futuro en Europa que el 'Bebote' y explicó las razones del por qué de su razonamiento.

"No creo que otro mexicano con el presente de Santiago Giménez esté en Europa, sacándome la camiseta de padre. Hay algo más importante todavía, estamos hablando de un chico de 21 años", explicó el Chaco a un programa de la cadena ESPN.

El 'Bebote' se ha convertido de manera inmediata en un futbolista que ha hecho goles tanto en la liga neerlandesa como en la Europa League, en donde actualmente es el goleador del certamen.

Además, Christian Giménez también habló sobre la realidad de Santi en el Tricolor y declaró que ha hablado con su hijo sobre la posibilidad de no ir al Mundial y que esto debe tomarlo con calma si va o no va, porque todo es un proceso y como técnico el Chaco afirmó que entiende que Martino tenga a sus hombres de confianza.

"Hay un proceso y los entrenadores tenemos nuestros jugadores, que son de jerarquía también. No soy quien para presionar pero, como aficionado, jugador y papá de un involucrado, entiendo al técnico. No es de lo que hiciste ahora en los últimos tres o cuatro meses, hay un proceso. Hay jugadores que no están en su mejor momento pero ¿podemos discutir a Raúl Jiménez?", sentenció el Chaco.

