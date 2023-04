Chaco Giménez: 'No quiero que Santi regrese en tres años a México'

Christian 'Chaco' Giménez, padre y representante de Santiago Giménez, habló sobre el futuro de su hijo en el futbol europeo luego de que en las últimas semanas se ha hablado que varios equipos siguen de cerca al delantero mexicano.

Sin embargo, el exfutbolista está consciente que, antes que nada, el Bebote debe terminar su proceso de adaptación, por lo que señaló que le encantaría que permaneciera una temporada más con el Feyenoord y evitar que "regrese en tres años a México".

“Con lo que hace Santiago, es difícil decirle que no a un equipo que venga con 30 millones de euros y diga que quiere a Santi. A parte es el modelo de negocio del Feyenoord y de los equipos holandeses, entiendo de qué se trata, a mí me encantaría que pueda seguir en Feyenoord, que esté un año o una temporada más, que se consolide como jugador de futbol y que no regrese en tres años a México”, explicó en entevista con ESPN.

Asimismo, comentó que no existe ningun oferta formal por el jugador, pero aseguró que sí han habido acercamientos para preguntar acerca del jugador.

“Santi tiene contrato. Hoy estamos tranquilos, él está feliz en Feyenoord, por ahora no hay nada concreto. En este momento sí hay gente que se va acercando, que pregunta, si hay algo que traiga y lo vemos. Estamos contentos en Feyenoord”,

