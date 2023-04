Javier 'Chicharito' Hernández confesó cuáles son los dos momentos de su vida que lo marcaron, tanto en lo personal como en su carrera profesional, la cual aseguró que se vio afectada tras su salida del Real Madrid.

El delantero del LA Galaxy afirmó que salir del conjunto merengue le provocó un "vacío" muy duro de asimilar, pues sintió que "algo le hacía falta".

“Hay dos parteaguas en mi vida. El primero fue cuando salgo del Real Madrid para irme al Bayer Leverkusen. En ese momento vivo en lo personal un cuestionamiento, me veo en un lugar donde ya no hay mejores clubes que en los que he jugado, ya con Mundiales jugados y goles anotados en ellos, eliminatorias mundialistas, goles en Champions, finalista de Champions”, mencionó en entrevista para FOX Sports.

“En ese momento me puse en perspectiva de que había logrado más cosas de las que había imaginado, pero seguía sintiendo un vacío, como si algo me hiciera falta. Ese fue el primer parteaguas para descubrir que yo no soy mis goles, mis vestimentas ni mi nombre, fue comenzar un camino más espiritual y filosófico”, agregó.

Por otro lado, explicó que su vida personal se vio afectada por varios sucesos que ocurrieron en un lapso corto, entre ellos el fallecimiento de su abuelo, el nacimiento de su primer hijo y la pandemia de COVID.

“El segundo parteaguas es cuando tengo a mi primer hijo, venía en camino la segunda niña y llega la ola de COVID y muere mi abuelo. Ahí profundamente me di cuenta de que yo no era Chicharito o Javier Hernández, sino que ambos eran parte de mí y debía aceptarlo. El identificar el crecimiento que me da el futbol, el ser padre de familia, pareja, amigo, hijo, me hizo darme cuenta de que la vida no se trata de llegar a un lugar, sino el proceso para lograrlo”

