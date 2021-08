Chicharito Hernández: Podría ser afectado por la regla 'Zlatan'

Javier 'Chicharito' Hernández no ha podido recuperarse de una lesión y esto lo ha mantenido alejado de las canchas y esto podría provocar que el mexicano se pierda el Juego de las Estrellas en contra de la Liga MX, pero esto afectaría negativamente al delantero por la regla 'Zlatan'.

Zlatan Ibrahimovic no jugó un All-Star Game en 2018 y esto obligó a la Major League Soccer a crear la regla 'Zlatan', la cual dicta que si un jugador se rehúsa a participar en el Juego de las Estrellas se perderá el encuentro siguiente con su equipo.

La gran diferencia es que Javier Hernández no ha podido ver actividad en once partidos seguidos del LA Galaxy por su lesión de pantorrilla, y es que el equipo angelino ha tenido cautela con la recuperación del mexicano, para que esté listo para enfrentar al LAFC.

"Tenemos un plan el cual ha sido ya comunicado a la liga. No es el lugar para que yo discuta lo que se ha hablado internamente, pero es una plática que continúa", dijo Greg Vanney, técnico del LA Galaxy, en conferencia de prensa. En caso de que Javier no se presente para el Juego de las Estrellas el atacante podría no ver actividad ante el LAFC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFIS LÓPEZ: PROVOCÓ AUTOGOL PARA DARLE EL TRIUNFO AL SAN JOSÉ SOBRE EL GALAXY