Chicharito Hernández sobre su primera temporada con Galaxy: 'Toqué fondo'

Javier 'Chicharito' Hernández rompió el silencio y habló por primera vez de lo que vivió tras su primera temporada en el Galaxy y las multiples polémicas y críticas en las que estuvo involucrado.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", dijo en entrevista para Los Ángeles Times de Estados Unidos.

Este mal momento lo llevó a hacerse una autocrítica tanto en el lado profesional como en el emocional, y darse cuenta de los errores que estaba cometiendo.

"Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el Covid-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HUGO SÁNCHEZ: EL MACHO, ENTRE LOS JUGADORES QUE MARCARON A FERNANDO HIERRO