Chicharito: 'La institución más grande de la MLS no puede permitirse no jugar Playoffs'

Javier Hernández y LA Galaxy tuvieron una mala temporada, en donde ni siquiera les alcanzó para jugar Playoffs.

Tras quedar eliminados en fase regular, Chicharito salió a dar la cara desde redes sociales, y fue autocrítico con él y el club.

"La institución más grande de la MLS no puede permitirse el no entrar a los playoffs. La evaluación de esta temporada es completamente negativa comenzando desde la autocrítica y sabiendo que no pasé por mi mejor momento futbolístico", publicó el mexicano en Instagram.

Durante varias Jornadas, Hernández se la pasó lesionado, por lo que ahora buscará descansar y comenzar a prepar la nueva campaña.

"Ahora toca descansar unos días para después empezar a darlo todo para que Galaxy vuelva al lugar donde merece estar", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: 'NO ESTABA INTERESADO EN SALIR DEL ATLÉTICO, AHORA ESTOY MÁS ADAPTADO'