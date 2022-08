Chicharito previo al All-Star Game: 'Quiero romper la narrativa de que la Liga MX es mejor'

La MLS buscará llevarse por segundo año consecutivo el Juego de las Estrellas ante la Liga MX de la mano de Chicharito Hernández, quien será capitán del equipo de la liga estadounidense.

Previo a que se realice el encuentro, el atacante del Galaxy mencionó en conferencia de prensa que busca romper la 'narrativa' de que la liga mexicana es mejor que la de Estados Unidos, incluso indicó que en este duelo los dos torneos se pueden aprender cosas.

"Tenemos que aprovechar lo mejor de cada liga, no quedarse en la narrativa de negros contra blancos. Tenemos una mentalidad positiva, competir. Voy a tratar de ganar, de eso se trata la competencia, no es fácil. Las personas creen que venimos a divertirnos, pero no, venimos para hacer nuestro trabajo. Quiero romper la narrativa de la Liga MX es mejor que la MLS, es superior, y hay cosas que podemos aprender unos de los otros", señaló Chicharito.

De igual manera, Javier Hernández aseguró que será 'surrealista' enfrentar al campeonato mexicano siendo un jugador nacido en México. Además, agregó que el ser capitán del equipo de la Major League Soccer no lo hace diferente a los demás futbolistas.

"Siempre tiene que haber un capitán pero cuando estás en un equipo todos pueden ser líderes. La capitanía es algo que se da porque es parte del juego, tomarlo con la debida responsabilidad, humildad y estoy eternamente agradecido. Es surrealista ser mexicano, jugar contra la Liga MX y representar a la liga norteamericana siendo mexicano. No porque sea capitán tengo más o menos valor que nadie", sentenció.

