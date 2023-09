Chicharito sobre haber jugado con Cristiano Ronaldo: "Cris es fenomenal en el vestuario"

Javier Hernández salió de Chivas en 2010, antes de la Copa del Mundo en Sudáfrica, para jugar con el Manchester United, luego de cuatro años, ya con David Moyes como entrenador, el delantero mexicano se fue cedido al Real Madrid donde, además de vestirse de merengue, tuvo la oportunidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo.

Chicharito, que llegó a Madrid en el verano del 2014, disputó un total de 33 partidos, marcó nueve goles y asistió en el mismo número de oportunidades, aunque tuvo que regresar a Inglaterra antes de salir definitivamente del United, a casi 10 años de su llegada a la capital española Javier Hernández contó para Paramount + como fue compartir vestidor con Cristiano Ronaldo.

"Más allá del respeto y de la admiración y todo lo increíble que es tenerlos a ellos como compañeros, pues imaginate son herramientas que tienes a tu favor de tenerlas contigo y no tenerlas en contra, entonces jugar con Cris, aparte creo que algo que mucha gente no menciona, sabemos del impacto que tiene, pero algo fenomenal dentro de un vestuario también es como es Cris, no he conocido a ningún jugador y yo lo puedo confirmar, que diga que Cris es una persona difícil o complicada", comentó el mexicano

Javier, que jugó en el Leverkusen tras salir del ManU, regresó al continente americano en 2020, tras haber jugado en el West Ham United y en el Sevilla, el ahora delantero del LA Galaxy jugó un total de 344 partidos en Europa donde consiguió marcar 128 goles.

Actualmente el delantero del Galaxy se recupera de una dura lesión en la rodilla y espera poder volver lo más pronto posible a las canchas de la MLS.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: FULHAM RESCATA UN PUNTO LUEGO DEL EMPATE ANTE EL CRYSTAL PALACE