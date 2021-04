Chicharito sobre inicio de MLS: 'Estoy contento y motivado; queremos soñar en grande'

A pesar de la baja en el rendimiento que Javier Hernández registró en la campaña anterior con LA Galaxy, el mexicano aseguró haberse preparado tanto física como mentalmente para esta nueva campaña en la MLS y se dijo motivado para mostrar su mejor versión.

“Estoy muy contento y motivado. Queremos soñar en grande, pero sabemos que tenemos que ir paso a paso y esperamos ganar el próximo domingo. Intento mejorar en cada aspecto de mi vida y espero dar mi mejor versión para mi equipo”, declaró en conferencia vía remota donde RÉCORD estuvo presente.

Por otra parte, aseguró que no le ha cerrado las puertas a la Selección Mexicana, sin embargo, por el momento está enfocado con su equipo, ya que al demostrar un buen nivel en su club podría ser convocado al conjunto tricolor.

“Ahorita no ha habido nada de eso y lo que está en mi mente es la MLS al 100 por ciento. Obviamente no le he cerrado ninguna puerta a la Selección, el que tiene que abrirse las puertas para la Selección soy yo con un buen nivel, eso se va a dar cuando haga las cosas bien con mi club”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS VELA: 'MLS, UN TRAMPOLÍN IMPORTANTE PARA LLEGAR A EUROPA'