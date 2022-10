Chicharito tras quedar eliminado por LAFC: 'Debemos transformar el dolor en algo positivo'

Javier 'Chicharito' Hernández habló tras la eliminación del LA Galaxy en Semifinales de la Conferencia del Oeste a manos de su archirival el LAFC de Carlos Vela el pasado jueves 20 de octubre en el Banc of California Stadium con un marcador de 3-2.

"No se puede decir otra cosa que dolor, decepción. No van a escuchar otra cosa. Esa es la sensación que tenemos", comentó el delantero tapatío a los medios cuando se disponía a abandonar las instalaciones, y añadió: "No pudimos mantener el 2-2 al final. Pero las jugadas cuentan. Tenemos que dejar este dolor y transformarlo en algo positivo para la próxima temporada".

Y es que el conjunto de los Galácticos había logrado mantener el empate cuando de pronto en el tiempo agregado al 90+3', Arango del LAFC firmó la victoria.

Hernández destacó las mejoras de su escuadra pues recordó que la temporada pasada se quedaron fuera de Playoffs, aunque señaló que esto no cumple con sus objetivos pues buscan pelear por el título.

"En comparación con la temporada pasada, esto es positivo. El año pasado no clasificamos a los Playoffs, pero ahora llegamos a las Semifinales de Conferencia. Crecimos mucho, pero no es suficiente. En esta organización los objetivos son muy altos: ganar trofeos, jugar finales al menos. Estamos muy decepcionados.

"Cuando se gana en el último minuto es maravilloso, pero cuando se pierde en el último minuto es dolorosísimo. La verdad es que no hay palabras para describirlo. Estamos apenados y con muchísimo dolor. Ya hablaremos más adelante del resumen de la temporada. Tenemos que hacer una autocrítica de la temporada, pero ahorita no podemos dejar de sentir este dolor por esta derrota".

Como buen líder, el mexicano dedicó un mensaje hacia sus compañeros comparando esta situación con la de otros grandes deportistas.

"Estoy orgulloso de ellos. Es un fantástico grupo de muchachos. Puedes preguntar a gente como Michael Jordan, después de las derrotas, cuando no pudieron llegar a las finales, y ver cuán doloroso fue. O Derek Jeter: él ganó 5 campeonatos, pero aún recuerda las derrotas.

"Si somos maduros, si somos conscientes, podemos construir algo grande desde aquí. Obviamente, ahora no hay palabras para describir el dolor. Perder contra tus vecinos en esta rivalidad, en el último minuto, luego de que remontamos el marcador en dos ocasiones. A partir de mañana comenzaremos a extraer las cosas positivas y también seremos muy críticos con nosotros mismos a nivel individual y grupal", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLS: LAFC DE VELA AMARRÓ EL PASE A LA FINAL TRAS VENCER AL LA GALAXY DE HERNÁNDEZ