Chicharito y Vela: Disputarán torneo de pretemporada en Coachella Valley

Chicharito y Carlos Vela disputarán otro trofeo con sus respectivos equipos de la MLS. En esta ocasión Los Angeles Galaxy organizó un torneo de pretemporada que se realizará en Coachella Valley en donde participarán distintos equipos de la liga estadounidense, entre ellos se encuentra su rival, Los Angeles Football Club.

A través de un comunicado de prensa, el equipo de California anunció la creación de la competencia que se llevará a cabo en las canchas del Empire Polo Club, uno de los mejores sitios para practicar deporte al aire libre del país norteamericano, el mismo en donde se lleva a cabo el Festival de Música y Arte de Coachella Valley.

"Es importante para nuestro equipo competir contra rivales de calidad durante nuestra preparación previó al arranque de la campaña 2022 de la MLS”, dijo el Director Técnico del LA Galaxy, Greg Vanney.

en el #LAGalaxy será anfitrión del torneo inaugural en el Empire Polo Club : https://t.co/bwVlB3ErQ5 pic.twitter.com/7bqla1CKE4 — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) January 18, 2022

El torneo comenzará el próximo 10 de febrero con tres encuentros, Galaxy vs Seattle Sounders; Galaxy II vs Seattle Sounders y New York Red Bulls vs D.C. United. Carlos Vela jugará hasta el martes 15 de febrero cuando se enfrenten al D.C. United, posteriormente, el sábado 19 jugarán contra New York Red Bulls.

Esta competencia se jugará sin público, sin embargo, el Galaxy contará con otros dos juegos de pretemporada en los que su afición sí podrá asistir al estadio.

