Chucky Lozano: Psicólogo reveló cómo trabajó a generación de donde salió Hirving

A Christian Rodríguez le cambió la vida hace años, cuando, sin imaginárselo, se convirtió en el 'mentor' de un grupo de niños que le demostraron que no hay límites para nada, y aunque entre esos chicos, los más sobresalientes en el futbol son Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, para él todos sus hijos, como los considera, tienen la misma importancia.

El expsicólogo del Newell's Old Boys de la Primera División de Argentina compartió con RÉCORD cómo entró a trabajar al Club Pachuca en 2006, donde se encargó de los jóvenes Tuzos.

"Hicimos, por ejemplo, un piloto para la categoría 95 que es una generación que a mí me da trabajo y entendimiento absolutos, ganamos un Mundial de Clubes que organizaba una empresa privada, esa categoría me marcó el camino, me dio bríos, fuerza, me hizo sentirme orgulloso y darme cuenta de que yo también podía competir en el extranjero.

"Con esa generación se trabajó nutrición, aspecto físico, psicología social, futbol. Le entregamos la vida y eso lo percibieron los chicos y nadie sabía en qué clase de jugadores se iban a convertir. Son mis hijos y como tal se les iba a cuidar, pero para mí todos son igual de importantes, sí ellos me dan un montón de orgullo, pero me lo dan todos al ser buenas personas, trabajadoras, honradas. Me enorgullecen igual ellos que el que tiene un negocio o se tituló", dijo.

Incluso, compartió una anécdota que más lo unió con los ahora jugadores del Nápoles y PSV Eindhoven, respectivamente.

"Creo que ellos me perciben igual porque era igual que ellos, con ganas de crecer, entrega y me empujaron a ello. Se hicieron valores muy equiparables a la familia.

"En 2010 que fue el año más competitivo en año nuevo ni ellos ni yo teníamos con quién pasarlo. El club estaba sólo y ahí la pasamos muy bien y eso nos unió de una manera impactante. Ahora los he visto en Selección y sin los mismos, fue tan fuerte el vínculo que la relación no cambia, como si el tiempo no pasa; nos vemos exactamente igual", explicó.

