Luis Chávez concluyó con los rumores sobre su próximo destino cuando el pasado martes, mediante su agencia de representación, confirmó su fichaje con el Dinamo de Moscú en la Liga Premier Rusa, pero ¿Dónde podremos ver los partidos del primer futbolista mexicano en Rusia?

Por el momento, en el entendido de que no había participación de jugadores mexicanos en la Liga de Rusia, no existe manera alguna para poder sintonizar los encuentros del Dinamo de Moscú, al menos no de manera legal, aunque no se descarta que en el futuro próximo alguna televisora pueda hacerse de los derechos, al menos, del equipo de Luis Chávez.

Chávez, que ya viajó a Rusia para reportar con su nuevo equipo, podría debutar el próximo 29 de agosto, cuando el Dinamo se enfrente al Spartak en el derby de la capital rusa, esto en el partido de la tercera jornada de la Copa Rusa.

A excepción de la Liga Premier Rusa, en México podemos sintonizar LaLiga y la Bundesliga, por Sky Sports, la Premier League, por Paramount +, la MLS, por Apple TV, la Serie A, la Eredivisie y la Ligue One por ESPN, e incluso la Super Liga Árabe puede ser sintonizada en nuestro país gracias a Claro Sports.

Recordemos que Chávez salió de Pachuca tras pagar su cláusula de rescisión, esto debido a todas las restricciones que tiene Rusia por la guerra con Ucrania.

Chávez no jugará ninguna competición europea

Luis Chávez tendrá una competencia similar a la que tenía en México, no por el nivel de la Liga, sino porque el mediocampista azteca no tendrá roce internacional, esto gracias a que tanto FIFA como UEFA han castigado a todos los equipos rusos y respectivos aliados por el conflicto bélico que existe entre el país euroasiático y Ucrania.

La última ocasión en la que algún equipo ruso participó en la Champions League fue en la temporada 2021-2022, cuando el Zenit de San Petersburgo clasificó a la Fase de Grupos al coronarse como campeón de su Liga, en ese mismo año el Spartak de Moscú se quedó en los Play-Offs.

En esa misma campaña ambos equipos disputaron la ronda eliminatoria de la UEFA Europa League, el Zenit cayó ante el Real Betis y el Spartak no jugó ante el RB Leipzig debido al comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, conflicto armado que hasta la fecha tiene excluidos a los atletas de competencias como los torneos FIFA, torneos UEFA, la Fórmula 1 y seguramente de los Juegos Olímpicos de París 2024, en algunos casos pueden competir, pero no bajo los colores blanco, rojo y azul, representativos del país ruso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA RECONOCE QUE LE FALTÓ PREPARACIÓN EN SU LLEGADA AL FUTBOL DE EUROPA