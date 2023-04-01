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Cremonese vs Atalanta Serie A EN VIVO Jornada 28 Temporada 2022-23

EN VIVO Y EN DIRECTO: Cremonese vs Atalanta Serie A J28 Temporada 2022-23
EN VIVO Y EN DIRECTO: Cremonese vs Atalanta Serie A J28 Temporada 2022-23 | RÉCORD
Johan Vásquez y su equipo buscarán sumar para salir del fondo de la porcentual
2023-04-01 | REDACCIÓN RÉCORD
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Luego de igualar a un gol ante el Monza, Johan Vásquez y el Cremonse buscarán regresar a la senda de la victoria cuando en juego correspondiente la Jornada 28 reciban en el Giovanni Zini Stadium al Atalanta.

 

 

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