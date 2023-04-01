Cremonese vs Atalanta Serie A EN VIVO Jornada 28 Temporada 2022-23

Luego de igualar a un gol ante el Monza, Johan Vásquez y el Cremonse buscarán regresar a la senda de la victoria cuando en juego correspondiente la Jornada 28 reciban en el Giovanni Zini Stadium al Atalanta.

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