Cremonese vs Atalanta Serie A EN VIVO Jornada 28 Temporada 2022-23
EN VIVO Y EN DIRECTO: Cremonese vs Atalanta Serie A J28 Temporada 2022-23 | RÉCORD
2023-04-01 | REDACCIÓN RÉCORD
Luego de igualar a un gol ante el Monza, Johan Vásquez y el Cremonse buscarán regresar a la senda de la victoria cuando en juego correspondiente la Jornada 28 reciban en el Giovanni Zini Stadium al Atalanta.
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