Cruz Azul: Santi Giménez regresó a La Noria para despedirse de compañeros y afición celeste

Después de firmar su contrato con el Feyenoord de Países Bajos, Santiago Giménez se despidió de Cruz Azul, a través de una conferencia de prensa con el sentimiento a flor de piel.

“Antes que nada, nunca pensé salir por la puerta de atrás del equipo que amo, por el cariño que le tengo al club y por el cariño que ellos me tienen, yo estoy agradecido como lo he dicho con Víctor Velázquez y con Jaime Ordiales que me han dejado salir por la puerta grande, porque salí muy bien el club y seguimos teniendo esa amistad, y podemos tener un regreso posible dentro de unos años porque ustedes mismos saben la conexión que yo tengo con este club, desde niño vengo como aficionado y en Holanda no dejaré de apoyar este club”, dijo Giménez.

Por otra parte, aunque reconoció que el momento que atravesaba en la liga mx era envidiable, el atacante de 21 no teme al reto de ganarse la titularidad en Países Bajos, por lo que confía en mantener el mismo nivel.

"REGRESÓ SANTI A LA NORIA!@Santigim9 visitó La Noria y atendió por última vez a algunos aficionados de la Máquina."

“Yo creo que el sueño de todo mexicano es ir a Europa. Uno no puede dejar pasar el tren que está pasando porque no sabes lo que va a pasar mañana, a mí me gusta vivir el día a día y el hoy. Vino un equipo europeo y me quiso tener, y es por eso que no puedo desaprovechar la oportunidad y lo hablaba con el ingeniero Víctor, para mí esto es un sueño y es una oportunidad, no veo por qué esperar un poco más si tienes la oportunidad ahora de cumplirlo.

"Sé que he estado pasando por un gran momento futbolísticamente, pero sé que este momento lo puedo mantener en aquella Liga, que es una liga de muy buen nivel y espero poder dar lo mejor de mí”, sentenció.

