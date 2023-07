Erick ‘Cubo’ Torres aún no ha debutado en la primera división de Costa Rica pues están en trámite sus permisos migratorios, pero se espera que en los siguientes días el delantero reciba el permiso para jugar en el Guanacaste.

A pesar de no haber participado con el equipo en un partido oficial, el delantero mexicano ya ha sido llenado de elogios, especialmente por su entrenador, Horacio Esquivel, quien aseguró que el delantero es el mejor de todo el futbol tico.

“Al ‘Cubo’ Torres, yo me atrevería a decir desde mi perspectiva, que es el mejor 9 que hay en el país, él está muy feliz acá, los colores del equipo lo tienen identificado, es muy humilde, muy trabajador, si lo miramos, lo vemos trabajar, no es el jugador que tiene tanto arraigo, tanto currículo, aparte de que me ayuda con los jóvenes, es un futbolista que se ha logrado identificar”, comentó el DT para ESPN.

De igual forma el entrenador aseguró que el delantero ayudará mucho al equipo en cuento reciba su permiso para poder jugar en el futbol profesional de Costa Rica.

“Si lo tuviésemos, creo que ya hubiese anotado, es un excelente profesional, jugador, persona, es muy humilde, lo quieren mucho, y se ha identificado mucho, nos ayuda mucho a parte de los que ya teníamos, se ha insertado muy bien, y eso es muy importante”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO, CON PRINCIPIO DE ACUERDO CON LAFC, REPORTAN MEDIOS ITALIANOS