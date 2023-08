Dinamo Moscú presenta oficialmente a Luis Chávez como su nuevo refuerzo

Luis Chávez, exjugador mexicano del Pachuca, ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Dinamo Moscú de manera oficial. Tras pasar las pruebas médicas, el mediocampista que brilló en Qatar 2022 se convirtió en el nuevo futbolista del equipo ruso.

Ahora, tras la oficialización del fichaje, el mexicano está a la espera de firmar su contrato, el cual de acuerdo a medios rusos, tendrá una duración de cuatro años. Con esto, Chávez se convertirá en el primer jugador mexicano en jugar en la Liga Premier de Rusia.

A pesar de haber recibido ofertas de Rayados de Monterrey, el mediocampista de 27 años siempre tuvo claro en cumplir su sueño de jugar en Europa y rechazó la oferta del equipo regiomontano. Asimismo, Chávez fue vinculado a equipos como el Ajax, Feyenoord y Celta de Vigo, sin embargo, Luis comentó que la oferta que mas le agradó fue la del Dinamo Moscú.

"La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo", comentó Chávez en su llegada a Rusia.

Tras llegar a Pachuca en 2019, Luis Chávez se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX. En los Tuzos, el mediocampista jugó 143 partidos, metió 14goles y dio 12 asistencias.

Sus participaciones con Pachuca lo llevaron a ser convocado por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022, donde además de brillar, anotó un golazo de tiro libre en el duelo ante Arabia Saudita.

