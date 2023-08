Javier Aguirre, director técnico mexicano del Mallorca, 'arremetió' contra el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, tras los actos cometidos en la Final del Mundial Femenil 2023, donde además de besar a Jenni Hermoso, realizó gestos obscenos. De igual forma, tras lo sucedido, este viernes Rubiales no dimitió de su cargo en la RFEF.

Ante esto, Aguirre señaló que los actos de Rubiales son inapropiados y comentó que es lamentable que se hable más de los escándalos del presidente de la RFEF que del título de España en la Copa del Mundo Femenina.

"Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que son campeonas del mundo. En vez de hablarse de Rubiales se debería hablar de Paredes, de Cata, de Aitana, la mejor del torneo, la mejor jugadora del mundo, que es española. O la pobre chica que hace el gol y pierde a su padre. Son cosas que se quedan de lado", declaró Aguirre en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega del Mallorca destacó la participación de la Selección Española en el Mundial Femenil, la manera en la que se repusieron a la goleada ante Japón, pero nuevamente lamentó que no se hable mucho del tema, tras los escándalos de Luis Rubiales.

"Le cascaron cuatro y es difícil que un Mundial te levantes después de eso, y yo he estado en cuatro mundiales. Las chicas españolas son campeonas del mundo y resulta que tenemos que estar hablando de otra cosa. Las pobrecitas no tienen portadas, ni patadas iniciales en los partidos, ni el aplauso de los aficionados en los estadios. Les preguntan por ese hecho y no por el título mundial y eso es lo que me perturba", sentenció Javier.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: BARCELONA APOYA A JENNI HERMOSO Y 'ARREMETE' CONTRA LUIS RUBIALES