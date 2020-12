DT de Wolverhampton: 'No tener a Raúl Jiménez en el campo, refleja el cambio del equipo'

Con todo, se reúnen el Wolverhampton y el Chelsea para disputar su compromiso de la Jornada 13 de la Premier League, donde ambos conjuntos llegan preparados para sus respectivos objetivos: los lobos, engancharse a la lucha por Europa, y los blues, meter el miedo en el cuerpo a los lideres, Tottenham y Liverpool.

Tras la ausencia del mexicano Raúl Jiménez, quien continúa en rehabilitación debido a la fractura de cráneo que sufrió durante el encuentro ante el Arsenal, los Wolves siguen mostrando ciertas dudas en una temporada en la que no está siendo igual de fiable, pues han perdido dos de sus últimos partidos y buscarán evitar la tercera derrota consecutiva en la competición por primera vez desde noviembre de 2018.

"No tener a Raúl Jiménez en el campo, refleja demasiado el cambio del equipo. Es una gran perdida para nosotros que haya ocurrido el accidente que lo dejó fuera del partido, y quiza gran parte de la temporada. Nosotros nos debemos enfocar en trabajar para nuestros últimos compromisos del año y tratar de retomar la victoria para estar tranquilos antes de cualquier situación", expresó el entrenador Nuno Espirito Santo.

Por su parte, el Chelsea viajará al Molineux Stadium después de haber perdido en su visita a Goodison Park. El cuadro de Lampard no pudo sacar positivo ante el Everton en un igualado duelo que se decidió con el único tanto anotado desde los once pasos, ante esta derrota el conjunto blue perdió la oportunidad de poder saltar a las primeras posiciones de la tabla. Sin embargo, un equipo rejuvenecido y de mucha proyección el cuadro bule buscará volver a la senda del triunfo ante un Wolves que no está atravesando por su mejor momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NÉSTOR ARAUJO: IAGO ASPAS COMANDÓ GOLEADA DEL CELTA SOBRE EL CÁDIZ